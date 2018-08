TÓQUIO (Reuters) - O Japão rebaixou a avaliação sobre exportações pela primeira vez em três anos, em meio à crescente preocupação de que uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China interrompa as cadeias de suprimento globais e a demanda de exportação.

O governo do Japão também divulgou uma avaliação mais pessimista dos preços ao consumidor, à medida que a pressão inflacionária não aumenta e a pressão oficial sobre as empresas para reduzir as tarifas sobre smartphones sugere que o ritmo da inflação pode diminuir.

Em seu relatório mensal de agosto divulgado nesta quarta-feira, o governo manteve intacta, pelo oitavo mês consecutivo, sua avaliação geral de que a economia do Japão estava "se recuperando a um ritmo moderado".

No entanto, o relatório disse que a recuperação das exportações está diminuindo, apresentando um declínio em relação ao mês anterior, quando o governo disse que as exportações estavam se recuperando.

As exportações de carros para os Estados Unidos diminuíram recentemente, enquanto os embarques de peças de smartphones para a China também começaram a cair, disse uma autoridade do governo a repórteres.

A economia do Japão se recuperou no segundo trimestre de uma contração nos primeiros três meses deste ano, graças aos gastos robustos das empresas, mas há preocupações de que o protecionismo comercial começará a frear o crescimento.