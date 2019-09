NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta quarta-feira que está pronto para agir "conforme apropriado" para ajudar os Estados Unidos a evitar uma crise econômica, mas que até agora a economia parece estar em boa posição.

Williams, uma voz importante nas discussões no banco central dos EUA com a aproximação de uma reunião no final deste mês para discutir se a economia precisa de um corte na taxa de juros, disse que as autoridades precisam ser flexíveis quanto às decisões de política monetária.

"Precisamos considerar todas as informações disponíveis e ser flexíveis em nossa resposta", disse ele, em uma conferência sobre ativos ligados à inflação.

(Por Jonnelle Marte e Richard Leong)