RENNES, França (Reuters) - A jovem meia Giulia Gwinn marcou neste sábado o gol da vitória da Alemanha sobre a China, por 1 x 0, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de futebol de feminino.

A jogadora de 19 anos disparou da entrada da área aos 21 minutos do segundo tempo, vencendo a defesa chinesa na partida pelo Grupo B.

A China quase surpreendeu as favoritas no primeiro tempo, quando Yang Li chutou para fora após um erro da defesa alemã, mas a finalização foi desviada quando a bola se encaminhava para o gol.

Carolin Simon acertou a trave em um cruzamento minutos depois, mas o domínio inicial alemão diminuiu depois que a China ganhou confiança na partida.

As chinesas tiveram uma outra grande chance em um contra-ataque, acertando a trave aos 44 minutos.

O gol da vitória veio após um rebote de escanteio. Gwinn se livrou de uma defensora e chutou da entrada da área, batendo a goleira Peng Shimeng.

A Alemanha está invicta há 13 partidas, a maior sequência entre todas as participantes do torneio. O próximo compromisso será contra a Espanha, na quarta-feira, enquanto a China enfrentará a África do Sul na quinta. (Reportagem de Karolos Grohmann)