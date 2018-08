WASHINGTON (Reuters) - O juiz do julgamento de Paul Manafort, ex-gerente de campanha do presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que não divulgará os nomes e endereços dos jurados procurados pela mídia porque está preocupado com sua "paz e segurança".

O juiz TS Ellis, falando no tribunal enquanto os jurados deliberavam pelo segundo dia, afirmou que recebeu ameaças sobre o caso e está sendo protegido por policiais dos EUA.

"Eu não tinha ideia de que este caso atiçaria essas emoções ... Eu não me sinto bem se divulgar seus nomes", disse ele.

Manafort é acusado de fraude bancária e fiscal no primeiro julgamento decorrente da investigação supervisionada pelo procurador especial dos EUA, Robert Mueller, que está investigando intromissão russa nas eleições de 2016 nos EUA.

(Reportagem de Nathan Layne)