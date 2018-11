BUENOS AIRES (Reuters) - O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse nesta sexta-feira que o braço executivo da UE está fazendo progressos nas negociações com a Itália sobre o orçamento do país.

"A atmosfera é boa. Estamos progredindo", disse Juncker em coletiva de imprensa durante a reunião do G20 em Buenos Aires, onde afirmou que terá um encontro com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, nesta sexta ou no sábado.

(Por Francesco Guarascio)