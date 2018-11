MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, terá uma reunião improvisada e breve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Argentina, assim como com outros líderes que participarão da cúpula do G20, disse nesta sexta-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a agência de notícias RIA.

Na quinta-feira, Trump cancelou uma reunião planejada com Putin, depois que a Rússia capturou três embarcações ucranianas e suas tripulações na costa da Crimeia.

(Reportagem de Maria Tsvetkova)