CARACAS (Reuters) - O político de oposição venezuelano Leopoldo López disse na quinta-feira que se encontrou com "comandantes e generais" em sua casa enquanto estava em prisão domiciliar nas últimas três semanas, antes do levante frustrado no início da semana para derrubar o presidente Nicolás Maduro.

Falando da residência diplomática da Espanha, onde chegou como convidado na terça-feira, López disse que havia mais "movimentos militares" a caminho e que ele esperava que o "fim da usurpação" --uma referência ao fim do governo de Maduro-- aconteça "em algumas semanas".

(Reportagem de Corina Pons)