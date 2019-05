BERLIM (Reuters) - O campeão do Campeonato Alemão, Bayern de Munique, venceu o RB Leipzig por 3 x 0, neste sábado, com dois gols de Robert Lewandowski, para conquistar a Copa da Alemanha pela 19ª vez e completar a dobradinha nacional de títulos da liga e da copa.

Artilheiro da Bundesliga, Lewandowski abriu o placar de cabeça, aos 29 minutos, no contrapé do goleiro Péter Gulácsi, e Kingsley Coman ampliou para 2 x 0, com ótimos domínio e finalização, aos 33 minutos do segundo tempo.

Lewandowski fechou a vitória com um arrancada e um lindo chute, aos 40 minutos da etapa final.

Foi a 12ª vez que o Bayern completou a dobradinha nacional, e o técnico Niko Kovac, que conquistou o título da Copa da Alemanha com o Eintracht Frankfurt ano passado, além de levar o clube à final de 2017, tornou-se o primeiro homem a conquistar a dobradinha pelo Bayern tanto como jogador quanto como treinador.

Mas o Bayern também tem que agradecer ao goleiro Manuel Neuer, que voltou depois de sofrer uma lesão e realizou duas soberbas defesas à queima-roupa para proteger a vantagem de um gol.

“Foi o adversário mais difícil que poderíamos ter enfrentado e vimos isso nos primeiros 30 minutos”, disse Kovac, cujo futuro no clube parece mais seguro após conquistar dois títulos em uma semana.