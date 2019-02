HANÓI (Reuters) - O líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou a embaixada de seu país em Hanói na terça-feira, o primeiro encontro de uma visita ao Vietnã, cujo destaque será uma cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Kim entrou na embaixada no final da tarde, no horário local, depois que ele deixou o hotel central em que está hospedado, em Hanói, de limusine.

Kim chegou ao Vietnã no início do dia, depois de viajar da Coreia do Norte pela China de trem, para seu segundo encontro com Trump.

Eles tentarão chegar a um acordo sobre como implementar a promessa norte-coreana, feita na primeira reunião, em Cingapura, em junho, de desistir de suas armas nucleares.

(Reportagem de Hyonhee Shin, Jack Kim e Mai Nguyen)