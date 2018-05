LONDRES (Reuters) - Os mercados monetários da zona do euro precificam agora apenas 30 por cento de chances de um aumento de 0,1 ponto percentual na taxa de juros pelo Banco Central Europeu em junho de 2019, uma vez que a o crescimento econômico desacelera e as preocupações com a Itália aumentam.

A diferença entre a taxa de juros interbancária overnight para a zona do euro (Eonia) e a taxa futura Eonia para a reunião de junho de 2019 do BCE era de 0,03 ponto percentual na terça-feira, contra 0,06 ponto na semana passada e 0,09 mais cedo no mês..

Isso indica que os investidores estão precificando cerca de 30 por cento de chances de um aumento de 0,1 ponto percentual na taxa de depósito do BCE --o mínimo que deve aumentar-- ante -0,4 por cento atualmente.

Mais sinais de que a economia da zona do euro perdeu força junto com a incerteza política na Itália e na Espanha levaram os mercados a reavaliar o cenário para o momento da primeira alta dos juros pelo BCE neste ciclo econômico.

Os mercados precificam totalmente um aumento de 0,1 ponto até o final de 2019. Mais cedo neste mês, o mercado precificavam quase três aumentos de 0,1 ponto para 2019.

(Reportagem de Dhara Ranasinghe)