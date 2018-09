Por Richard Martin

BARCELONA (Reuters) - Lionel Messi e Luis Suarez marcaram dois gols cada e o atual campeão espanhol Barcelona virou em grande estilo e atropelou o Huesca por 8 x 2 neste domingo, se juntando ao Real Madrid como os únicos times do Campeonato Espanhol que ganharam os três primeiros jogos.

Estreante na primeira divisão, o Huesca conseguiu um gol surpreendente em sua primeira partida como visitante no Camp Nou depois que o atacante colombiano Cucho Hernandez desviou a bola para o fundo das redes. Mas Messi logo pôs fim às comemorações do time visitante com o empate aos 16 minutos.

Um gol contra de Jorge Pulido deu a liderança ao Barça e Suarez estendeu a vantagem ao fazer seu primeiro gol em cinco jogos em todas as competições depois que a tecnologia do árbitro de vídeo (AV) validou um gol que havia sido anulado por impedimento.

Alex Gallar, do Huesca, diminuiu o placar pouco antes do intervalo, 3 x 2, mas qualquer chance dos visitantes veio abaixo após três gols do Barça em 11 minutos: Ousmane Dembelé, Ivan Rakitic e o segundo gol de Messi.

Jordi Alba coroou uma tarde brilhante marcando o sétimo gol após dar passes para os dois anteriores, enquanto Suarez marcou o oitavo com um pênalti nos acréscimos. Poderia ser o terceiro gol de Messi na partida, mas ele preferiu deixar a cobrança para o companheiro uruguaio.

A goleada deixou o Barça à frente do Real Madrid no topo do Espanhol no saldo de gols após três jogos, com os catalães marcando 12 e sofrendo dois, ao passo que o Real fez 10 e tomou dois.

"Nós estávamos dormindo no começo do jogo, mas o gol deles ajudou a nos acordar e reagimos bem", disse Suarez.

"É bom estar no topo da tabela antes da pausa para amistosos internacionais, mas a melhor coisa dessa vitória é ver como jogamos bem."

O Barça também fez oito gols no Huesca na última vez que eles se enfrentaram no Camp Nou em jogo da Copa do Rei em 2014 (8 x 1). Foi, ainda, a maior vitória válida pelo Campeonato Espanhol desde a goleada por 8 x 0 sobre o Deportivo La Coruña fora de casa em abril de 2016.

A última vez que equipe havia marcado oito gols em casa havia sido no 8 x 0 sobre o Osasuña em 2011.