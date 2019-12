O subsecretário e negociador comercial do México para América do Norte, Jesús Seade, afirmou nesta quarta-feira que faltam ser resolvidas duas ou três questões antes da finalização do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês).

O subsecretário disse a repórteres que tem "trabalhado duro" para alcançar uma versão final do acordo que inclua demandas feitas pela Câmara dos Representantes dos EUA como parte da ratificação legislativa do processo.

Seade se encontrou hoje com o representante comercial americano, Robert Lighthizer, por aproximadamente três horas. Fonte: Associated Press