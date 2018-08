O México registrou déficit em sua balança comercial de US$ 2,89 bilhões em julho, bem maior que o saldo negativo de US$ 1,53 bilhão registrado em igual mês do ano passado, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Inegi, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.

No mês passado, as exportações mexicanas totalizaram US$ 36,72 bilhões, representando alta de 14,2% na comparação anual, enquanto as importações somaram US$ 39,61 bilhões, acréscimo de 17,6%.