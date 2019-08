CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México tomará medidas legais "imediatas, rápidas e contundentes" para exigir a proteção de seus cidadãos nos Estados Unidos, após um tiroteio no Texas, onde três mexicanos morreram e nove ficaram feridos, disse neste domingo o chanceler do país latino-americano, Marcelo Ebrard.

"O presidente da República instruiu-me para que essa indignação do México se traduza em... ações legais eficazes, rápidas e contundentes para o México... exija que sejam dadas condições para proteger... as mexicanas e mexicanos nos Estados Unidos", disse Ebrard.

"O que aconteceu é inadmissível", acrescentou o chanceler em um vídeo compartilhado em suas redes sociais.

No sábado, um homem armado com um rifle matou 20 pessoas e feriu outras 26 no Walmart em El Paso, Texas.