WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que passará por cima do Congresso, fazendo com que as Forças Armadas norte-americanas construam seu muro de fronteira, há muito prometido, caso os parlamentares não votem para financiar a barreira para separar o país do México.

"Se os democratas não nos derem os votos para proteger nosso país, as Forças Armadas irão construir as seções restantes do muro", escreveu Trump no Twitter horas antes de se reunir com os dois principais democratas do Congresso.

(Reportagem de Susan Heavey)