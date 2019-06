ROMA (Reuters) - O ministro da Economia da Itália, Giovanni Tria, disse nesta terça-feira que está confiante em conseguir um acordo sobre o orçamento italiano com a União Europeia, e que as metas de déficit do esboço refletem uma política fiscal "mais do que prudente".

Bruxelas está ameaçando entrar com uma ação disciplinar contra a Itália por conta de sua dívida pública crescente. O governo de coalizão eurocético em Roma contesta as previsões econômicas com as quais a Comissão Europeia está baseando suas projeções.

Tria, amplamente visto como uma voz moderada dentro do governo, disse que não vê obstáculos a um acordo com a UE.

O ministro confirmou que o governo reduzirá sua meta de déficit fiscal para este ano a 2,1% do Produto Interno Bruto, de 2,4% antes.

A coalizão, liderada pelo movimento anti-establishment 5 Estrelas e pelo partido Liga de extrema direita, deve formalizar as novas metas de déficit na quarta-feira.

"Para uma economia de crescimento zero como a Itália", um déficit de 2,1% do PIB representa "uma política fiscal mais do que prudente", disse Tria, segundo o texto de um discurso que será feito em Roma.

(Por Giselda Vagnoni)

(Stéfani Inouye)