A Turquia não espera um grande risco para a economia ou para o sistema financeiro, disse o ministro das Finanças do país, Berat Albayrak, de acordo com um jornal, ilustrando a profunda divisão entre Ancara e os investidores globais acerca do agravamento da crise cambial.

As declarações de Albayrak, que é genro do presidente Tayyip Erdogan, foram dadas no momento em que a agência de classificação de risco Moody's soou um alarme sobre as perspectivas para o setor bancário e em que dados mostraram a confiança econômica no menor nível em quase uma década.

A lira perdeu cerca de 40 por cento de seu valor este ano, elevando o custo de combustível e alimentos e aumentando a preocupação com o risco para os bancos e a economia em geral. Inicialmente desencadeada por preocupações sobre a influência de Erdogan no banco central, a crise piorou em meio a uma disputa diplomática com Washington.

"Não vemos um grande risco sobre a economia ou o sistema financeiro da Turquia", disse Albayrak a repórteres em seu voo de volta de Paris durante esta semana, segundo o jornal Hurriyet. Ele citou níveis baixos de dívida pública e das famílias e a força do sistema financeiro como motivos para sua confiança.

Os investidores estão menos otimistas. A Moody's rebaixou o rating de 20 instituições financeiras do país na terça-feira, citando o elevado risco de uma deterioração no financiamento. O ambiente operacional é agora pior do que o esperado anteriormente, disse.

"Os rebaixamentos refletem principalmente um aumento substancial no risco de um cenário de queda, onde uma mudança ainda mais negativa no sentimento dos investidores poderia levar a uma redução do financiamento em grandes quantidades", disse a Moody's. Ela cortou os ratings de alguns dos principais bancos da Turquia, incluindo o Isbank, o maior credor listado por ativos.