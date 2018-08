ANCARA (Reuters) - O ministro das Finanças, Berat Albayrak, disse nesta terça-feira que a Turquia protegerá a lira e espera que a moeda, que bateu a mínima recorde frente ao dólar esta semana, se fortaleça.

Albayrak, falando para membros do partido AK, do presidente turco, Tayyip Erdogan, disse que continuará a tomar medidas dentros das regras do livre mercado e agirá para diminuir os riscos cambiais para as empresas.

(Reportagem de Ece Toksabay e Tuvan Gumrukcu)