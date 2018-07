LOS ANGELES (Reuters) - 'Missão Impossível – Efeito Fallout', com Tom Cruise, está a caminho de estrear na liderança das bilheterias nos Estados Unidos neste fim de semana, com uma arrecadação estimada de 59 milhões de dólares.

Se as previsões se confirmarem, o sexto filme da franquia ficará mais perto do teto do que do piso das previsões, que variavam de 50 milhões a 65 milhões de dólares. A produção também vencerá o antecessor 'Missão Impossível – Nação Secreta', que estreou com ganhos de 55 milhões de dólares em 2015 — recorde da série até então — e arrecadou 682 milhões de dólares em todo o mundo.

Christopher McQuarrie é o diretor de ambas as produções, mas nesta última também atuou como roteirista. O filme foi produzido e financiado pela Paramount e pela parceira Skydance Productions, chefiada por David Ellison. Cruise também é produtor, ao lado de McQuarrie, J.J. Abrams e Jake Myers. Os produtores-executivos são Ellison, Dana Goldberg e Don Granger.

Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Alec Baldwin, Michelle Monaghan e Sean Harris mantêm seus papéis dos últimos filmes, enquanto que Cavill, Vanessa Kirby e Sian Brooke se juntaram ao elenco. A franquia é baseada em uma série de TV que foi ao ar de 1966 a 1973.

'Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo' deve ficar na segunda posição nos EUA, com 15 milhões de dólares arrecadados. O filme da Universal já somou 125 milhões de dólares globalmente, incluindo 60,2 milhões nos Estados Unidos. Amanda Seyfried, Colin Firth, Meryl Streep, Christine Baranski, Pierce Brosnan, Julie Walters e Stellan Skarsgard repetem seus personagens no filme original, com Lily James, Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies, Jeremy Irvine, Hugh Skinner e Josh Dylan se juntando ao elenco.

'O Protetor 2' tende a ficar com a terceira posição, com 13,65 milhões de dólares. Com Denzel Washington no elenco, a produção já arrecadou 54 milhões de dólares nos EUA e inclusive bateu o filme original no fim de semana de estreia.

'Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas' pode arrecadar mais 12,4 milhões, chegando a 119 milhões nos EUA. O filme da Sony, que também superou os dois anteriores nas bilheterias, continua fazendo sucesso e já ganhou 237 milhões de dólares globalmente.

'Jovens Titãs em Ação' deve ganhar cerca de 11 milhões de dólares no fim de semana. Já 'Ponto Cego', que teve uma estreia limitada a um número menor de salas, tende a arrecadar 1,3 milhão no primeiro fim de semana de exibição em solo norte-americano.