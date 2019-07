WASHINGTON (Reuters) - Autoridades dos Estados Unidos e da China vão se falar por telefone nesta quinta-feira e a conversa poderá abrir caminho para mais negociações presenciais, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, à CNBC.

Mnuchin, falando do encontro do G7 em Chantilly, na França, afirmou que ele e o representante de Comércio, Robert Lighthizer, participarão da conversa por telefone com os representantes chineses, acrescentando que essa seguirá uma negociação anterior entre suas equipes.

"Vamos ver onde chegamos", disse ele em entrevista. "Continuamos a fazer progressos. Espero que o embaixador Lighthizer e eu viajemos para lá para uma reunião presencial."

As ações globais foram abaladas após comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, na terça-feira, que reiterou sua ameaça de impor novas tarifas sobre as importações chinesas.

"E temos um longo caminho a percorrer sobre as tarifas, sobre o que a China está interessada. Temos outros 325 bilhões de dólares sobre os quais podemos aplicar uma tarifa se quisermos", disse Trump em uma reunião do gabinete na Casa Branca na terça-feira.

Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, concordaram no mês passado em retomar as discussões comerciais depois que elas foram interrompidas em maio.

(Reportagem de Susan Heavey)