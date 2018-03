CHICAGO (Reuters) - As usinas de soja dos Estados Unidos moeram mais bushels da oleaginosa do que o esperado em fevereiro, excedendo o ritmo de processamento ante o mesmo mês no ano passado em 7,7 por cento e quebrando um recorde anterior para fevereiro estabelecido em 2010, disse a Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas (NOPA, na sigla em inglês) nesta quinta-feira.

Os membros da NOPA processaram 153,719 milhões de bushels de soja no mês passado, ante os 142,792 milhões de bushels um ano antes e acima dos recorde de 2010 para o mês de 148,351 milhões de bushels, disse o grupo.

Analistas estavam esperando uma grande moagem em fevereiro devido a fortes margens de processamento, já que as preocupações com as culturas reduzidas pela seca na Argentina, o maior fornecedor de produtos de soja do mundo, elevaram os preços de farelo de soja para altas não vistas desde julho de 2016.

A moagem de fevereiro era esperada em 149,443 milhões de bushels, baseado na média das estimativas de 10 analistas em pesquisa da Reuters.

(Por Karl Plume)