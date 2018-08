Por Anthony Boadle

BRASÍLIA (Reuters) - Moradores revoltados da cidade de fronteira brasileira Pacaraima protestaram e expulsaram imigrantes venezuelanos neste sábado, depois que um dono de restaurante local foi esfaqueado e espancado, disseram moradores e autoridades do governo.

As manifestações forçaram centenas de venezuelanos a fugirem pela fronteira a pé e os moradores incendiaram os pertences que deixaram para trás e bloquearam o único cruzamento entre os dois países, mostraram imagens de vídeo divulgadas pelo governo de Roraima.

A explosão de raiva foi desencadeada pelo roubo e espancamento de um residente em sua casa na noite de sexta-feira, informou a delegada da Polícia Civil e secretária de Estado da Segurança Pública, Giuliana Castro, por telefone.

Depois de cruzar o país, os venezuelanos atacaram um grupo de 30 brasileiros que fazia compras na fronteira e precisava ser levados para um abrigo, disse a secretária.

O Ministério da Informação da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de informação.

Dezenas de milhares de venezuelanos invadiram a fronteira do estado brasileiro de Roraima nos últimos anos, fugindo da turbulência econômica e política em seu país. O fluxo sobrecarregou os serviços sociais do Estado e trouxe aumento no crime, na prostituição e nas doenças, bem como incidentes de xenofobia, disseram autoridades do governo brasileiro.

Um residente de Pacaraima que pediu para ser identificado apenas como Ismael disse por telefone que quatro venezuelanos supostamente entraram na casa do dono do restaurante, amarraram ele e sua esposa e esfaquearam o homem antes de roubarem sua casa.

"As pessoas estão queimando os pertences dos venezuelanos que estavam acampados aqui", disse Ismael. Ele disse que a polícia estava procurando pelos quatro homens.

"Fora, fora, fora, volte para a Venezuela", gritavam os manifestantes aos venezuelanos enquanto eles passavam correndo pelo posto de fronteira carregando o que podiam, mostraram imagens de vídeo distribuídas pelo governo de Roraima.

A secretária disse que os quatro suspeitos venezuelanos roubaram 23 mil reais do dono do restaurante, identificado apenas como Raimundo. Ele sofreu ferimentos na cabeça e foi levado ao hospital inconsciente, mas estava fora de perigo, disse ela.

Soldados do exército brasileiro estacionados em Pacaraima para ajudar a manter a ordem pediram aos recém-chegados imigrantes venezuelanos retornarem pela fronteira para sua própria segurança, disse Castro.

A economia da Venezuela tem estado em declínio e há ondas periódicas de protestos contra o governo esquerdista do presidente Nicolas Maduro.

O governo de Roraima declarou o fluxo de imigração como uma crise social e pediu ao governo federal do Brasil para fechar a fronteira, o que não será feito por razões humanitárias.