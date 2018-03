FRANKFURT (Reuters) - As decisões unilaterais sobre política comercial são perigosas e as disputas devem ser resolvidas usando órgãos internacionais, disse o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, nesta quinta-feira, na sequência dos planos dos Estados Unidos para impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio.

"Estamos convencidos de que as disputas devem ser discutidas e resolvidas em um quadro multilateral, as decisões unilaterais são perigosas", disse Draghi em coletiva de imprensa após a reunião de política monetária do BCE.

O presidente dos EUA, Donald Trump, revelou planos para cobrar impostos sobre importações de aço e alumínio e elevou a perspectiva de guerra comercial para reduzir o déficit comercial norte-americano.

Draghi sugeriu que abordagem unilateral sobre questões comerciais, no entanto, reflete mal sobre as relações diplomáticas entre os países.

"Há também preocupação com as relações internacionais, porque se você colocar tarifas contra os que são seus aliados, alguém se pergunta quem são os inimigos", acrescentou.

Ele disse que o impacto imediato das tarifas dos EUA provavelmente não seria grande. "O efeito sobre a confiança é muito difícil de avaliar. Mas se tiver um efeito negativo sobre a confiança, isso será refletido na inflação e na perspectiva".

Alguns investidores especularam que uma guerra comercial poderia complicar o plano do BCE de retirar o estímulo monetário pós-crise prejudicando a economia da zona do euro.

(Por Balazs Koranyi)