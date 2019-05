WASHINGTON (Reuters) - O Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse nesta quarta-feira que as autoridades dos EUA não estão programadas para ir a Pequim para a próxima rodada de negociações, informou a CNBC.

Mnuchin falou com repórteres antes de uma audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara.

As negociações comerciais EUA-China estagnaram no início deste mês, uma vez que as duas maiores economias do mundo não chegaram a um acordo após duas rodadas recentes de discussões em Pequim e Washington.

Desde que a última rodada de negociações terminou em 10 de maio, o presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre as importações chinesas e ameaçou taxar todas as mercadorias remanescentes da China.

Na terça-feira, o embaixador chinês nos Estados Unidos, Cui Tiankai, disse ao canal Fox News que Pequim ainda está aberta para conversas.

(Por Susan Heavey)