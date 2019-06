Por Martyn Herman

PARIS (Reuters) - Rafael Nadal acabou com o sonho do estreante Juan Ignacio Londero no Aberto da França com uma vitória por 6-2, 6-3 e 6-3 neste domingo, avançando para as quartas-de-final.

Em um dia quente, o espanhol mostrou mais uma vez seu tênis de alta qualidade para avançar para as quartas-de-final de um evento do Grand Slam pela 38ª vez.

O tom dominante foi determinado quando ele quebrou o saque de Londero, de 25 anos, no segundo game do jogo na quadra Philippe Chatrier. Embora seu adversário não tenha jogado a toalha em nenhum momento, tudo que podia fazer era adiar o inevitável.

Nadal terminou o jogo com um forehand característico seu e espera agora a decisão do confronto entre Kei Nishikori e Benoit Paire para saber quem será seu próximo adversário.

