Por Stephanie Nebehay e Ahmed Elumami

GENEBRA/TRÍPOLI (Reuters) - Até 90 imigrantes podem ter morrido por afogamento no litoral da Líbia depois que um barco de traficantes de pessoas naufragou no início desta sexta-feira, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM, na sigla em inglês).

Sobreviventes disseram a agentes humanitários que a maioria dos imigrantes a bordo era de paquistaneses, parte de um contingente crescente de pessoas que saem do norte da África em direção à Itália, disse a porta-voz da OIM Olivia Headon.

"Eles deram uma estimativa de 90 por cento que se afogaram durante o naufrágio, mais ainda precisamos verificar o número exato de pessoas que perderam a vida durante a tragédia", disse Olivia, de Túnis, a um coletiva de imprensa em Genebra.

"O que nos foi relatado é que são principalmente paquistaneses que estavam a bordo do barco, mais ainda precisamos verificar as nacionalidades e quantos daquele país", acrescentou.

Dez corpos apareceram em praias líbias, dois deles reconhecidos como líbios e oito como paquistaneses, segundo a porta-voz.

(Reportagem adicional de Ulf Laessing e Aidan Lewis)