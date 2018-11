Mais chuva está a caminho do Estado norte-americano da Califórnia, ajudando os bombeiros a extinguir os últimos incêndios florestais, mas aumentando o risco de deslizamentos de terra nas regiões consumidas pelo fogo.

Entre 2,5 e 7,5 centímetros de chuva cairão entre a sexta-feira e o domingo, somando-se aos 7,5 centímetros que já caíram nesta semana, disse o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

Ao menos 84 pessoas morreram no chamado Incêndio Camp, que começou há mais de duas semanas, e até 560 foram dadas como desaparecidas.

O incêndio estava 95 por cento contido em cerca de 62 mil hectares, disseram autoridades na manhã desta sexta-feira, dentro e ao redor de Paradise, cidade montanhosa de quase 27 mil habitantes localizada 280 quilômetros ao nordeste de San Francisco.

Centenas de voluntários e policiais passaram o feriado de Ação de Graças vasculhando os escombros em busca dos restos mortais de vítimas do incêndio, enquanto a chegada das chuvas prometia complicar seu trabalho.

"É a vegetação que segura o solo no lugar", disse Brian Hurley, meteorologista do Centro de Previsões Climáticas do NWS em College Park, Maryland.

"Sem essa vegetação, tudo pode acontecer quando a chuva chegar".

Centenas de pessoas forçadas a fugir de Paradise passaram o Dia de Ação de Graças em armazéns na cidade vizinha de Chico. O chef celebridade José Andrés foi um dos voluntários que levaram alguma alegria às pessoas deslocadas preparando refeições para a celebração.

A causa do Incêndio Camp, que destruiu mais de 13.500 casas, continua sendo investigada.

Um outro incêndio florestal da Califórnia, o Incêndio Woolsey, que matou três pessoas e ameaçou o rico enclave litorâneo de Malibu, perto de Los Angeles, foi declarado 100 por cento contido na quarta-feira.