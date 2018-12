DUBAI (Reuters) - Irã e Coreia do Sul trabalham para estabelecer um mecanismo de permuta entre bens de consumo sul-coreanos por óleo iraniano, disse um oficial de comércio do iraniano, segundo a agência estatal de notícias IRNA, neste sábado.

A notícia vem num momento em que Teerã busca maneiras de contornar sanções dos Estados Unidos.

“De acordo com o plano, bens de consumo serão concedidos a importadores iranianos e o preço será subtraído do preço do óleo exportado para a Coreia do Sul, e importadores pagarão o preço dos bens de consumo para o governo iraniano”, disse Hossein Tanhaee, chefe da Câmara de Comércio Irã-Coreia do Sul, segundo a IRNA.

Autoridades sul-coreanas em Seul não responderam imediatamente aos pedidos por comentários.

O Irã também tem conversado com países europeus sobre mecanismos para preservar os benefícios econômicos de um acordo nuclear internacional depois de o presidente norte-americano Donald Trump ter saído do acordo em maio, restaurando sanções sobre Teerã.

No entanto, poucos agora acreditam que o mecanismo de comércio entre UE e Irã cobrirá óleo, e diplomatas disseram à Reuters na semana passada que ele poderá recuar para incluir apenas itens sensíveis, como produtos humanitários e comida.

Isso pode ser menos do que os iranianos moderados desejam para rechaçar radicais anti-Ocidente que exigem que Teerã ignore o acordo nuclear de 2015, em relação ao qual eles já haviam se oposto no passado.

(Redação em Dubai)