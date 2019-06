GENEBRA (Reuters) - As 20 maiores economias do mundo, que compõem o G20, implementaram 20 novas restrições comerciais entre outubro e maio, avaliadas em 335,9 bilhões de dólares, disse a Organização Mundial do Comércio (OMC) nesta segunda-feira, alertando que várias outras estão sendo consideradas.

No entanto, os países do G20 também implementaram 29 medidas para reduzir barreiras comerciais durante o período, englobando 397,2 bilhões de dólares, disse em um relatório de monitoramento regular. Mas novas barreiras estão sendo impostas a um ritmo muito mais rápido do que a média histórica, disse a OMC.

(Por Tom Miles)