A câmara alta do Parlamento do Japão aprovou nesta quarta-feira um acordo comercial fechado no fim de setembro pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

O acordo, que já havia recebido o aval da câmara baixa do Parlamento e que reduz tarifas sobre o comércio de produtos agrícolas e industriais entre os dois países, entra em vigor no começo do próximo ano.

Alguns críticos dizem que o acordo é mais vantajoso para os EUA, por manter uma tarifa de 2,5% de Washington sobre automóveis japoneses. Fonte: Associated Press.