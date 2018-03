RAMALLAH, Cisjordânia (Reuters) - O Parlamento palestino irá se reunir no próximo mês em rara sessão para discutir a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, uma mudança nas políticas norte-americanas que enfureceu os palestinos, disse uma autoridade nesta quarta-feira.

O órgão de 700 membros se reuniu pela última vez em 2009, no que foi chamado de sessão de emergência, para substituir seis dos 18 membros do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), o maior partido do Parlamento.

"O Conselho Nacional Palestino irá se reunir no dia 30 de abril para discutir desafios à causa palestina, especialmente após a decisão dos EUA contra Jerusalém", disse a autoridade da OLP Wasel Abu Youssef à Reuters, usando o nome formal do Parlamento.

Ele disse que a decisão de realizar o que chamou de uma "sessão regular" do Parlamento em Ramallah, na Cisjordânia ocupada por Israel, foi tomada em reunião do Comitê Executivo da OLP comandada pelo presidente Mahmoud Abbas.

(Reportagem de Ali Sawaft)

((Tradução Redação Rio de Janeiro; 55 21 22237141)) REUTERS MCP AC