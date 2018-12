HAMBURGO (Reuters) - Os democratas cristãos da Alemanha elegeram nesta sexta-feira Annegret Kramp-Karrenbauer para substituir Angela Merkel como líder do partido, uma decisão que a coloca como favorita para suceder a líder mais influente da Europa como chanceler.

Kramp-Karrenbauer, de 56 anos, é aliada de Merkel e era a candidata da continuidade apoiada pela elite do partido. Ela conquistou a liderança com 517 votos de 999 delegados. Seu rival, Friedrich Merz, conquistou 482 votos em um segundo turno.

Ex-premiê do Estado de Saarland, onde comandou uma coalizão de três frentes, Kramp-Karrenbauer tem uma reputação de angariar apoio ao redor do conservador União Democrata-Cristã (CDU) e um talento para selar alianças com outros partidos.

(Por Paul Carrel)