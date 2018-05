ROMA (Reuters) - O partido italiano anti-establishment Movimento 5 Estrelas negou nesta terça-feira as sugestões de que o indicado da legenda para ocupar o cargo de primeiro-ministro possa ter inflado suas credenciais acadêmicas em seu currículo.

O 5 Estrelas e sua parceira Liga, de extrema-direita, pediram na segunda-feira ao presidente italiano, Sergio Mattarella, que nomeie um professor de Direito pouco conhecido, Giuseppe Conte, para liderar o planejado governo de coalizão.

Mattarella ainda não disse se aceitará a recomendação. Enquanto isso, foram levantadas dúvidas sobre um currículo apresentado por Conte, em que ele diz que estudou em várias faculdades estrangeiras, incluindo a Universidade de Nova York (NYU).

O jornal New York Times citou uma porta-voz da NYU dizendo: "Nenhuma pessoa com esse nome aparece em qualquer um dos nossos registros como estudante ou membro do corpo docente". Ela acrescentou que Conte pode ter participado de cursos de um ou dois dias, para os quais não há registros.

O 5 Estrelas divulgou um comunicado dizendo que Conte nunca alegou ter realizado cursos específicos ou ter recebido um diploma de mestrado da universidade.

"Conte, como qualquer pesquisador, foi ao exterior para estudar, aprofundar seus conhecimentos, aperfeiçoar suas habilidades no inglês jurídico", disse o partido.

"Assim, a imprensa internacional e a imprensa italiana estão ficando loucas por qualificações presumidas que Conte nunca afirmou ter", acrescentou.

(Reportagem de Crispian Balmer)