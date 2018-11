Por Aziz El Yaakoubi

DUBAI (Reuters) - Os rebeldes houthis do Iêmen disseram nesta segunda-feira que estão suspendendo os ataques com mísseis e drones contra a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e seus aliados iemenitas em resposta a uma exigência da Organização das Nações Unidas (ONU).

O grupo alinhado ao Irã, que está combatendo o governo apoiado pelos sauditas há quase quatro anos, também disse que está disposto a um cessar-fogo mais abrangente se a coalizão saudita "quiser paz".

A decisão dos houthis de deter os ataques com mísseis pode ser um divisor de águas nos esforços de paz por encerrar uma ameaça direta à Arábia Saudita, e é de longe a maior concessão do movimento desde que deixou a cidade portuária de Áden, no sul, em 2015.

É cada vez maior a pressão internacional para que as partes em guerra no Iêmen acabem com uma guerra que já matou mais de 10 mil pessoas e deixou o país à beira da inanição.

A medida dos houthis veio depois que a coalizão ordenou uma pausa em sua ofensiva contra a cidade portuária de Hodeidah, a mais importante do Iêmen, que se tornou o pivô da guerra.

"Anunciamos nossa iniciativa... de interromper os ataques com mísseis e drones contra os países de agressão", disse Mohammed Ali al-Houthi, chefe do Supremo Comitê Revolucionário dos houthis, em um comunicado.

A decisão se baseou em debates com o enviado especial da ONU, Martin Griffiths, para mostrar "boa fé" e apoiar os esforços de paz, disse ele.

Griffiths louvou o anúncio dos houthis e pediu que todas as partes continuem a exercer moderação "para criar um ambiente conducente para se convocar consultas".