(Reuters) - O Olympique de Marseille deu início à sua campanha na Liga Francesa com uma vitória confortável por 4 x 0 sobre o Toulouse no estádio Vélodrome nesta sexta-feira, graças a dois gols do francês Dimitri Payet.

O time da casa controlou a partida desde o início, conforme Payet, que marcou seis gols e deu 11 assistências na liga na temporada passada, comandava o time no meio-campo.

Após fracassar em superar o goleiro do Toulouse, Baptiste Reynet, com sete chutes a gol, o Marseille conseguiu abrir o placar quando o árbitro considerou que o defensor Kelvin Amian Adou encostou a mão na bola após cabeceio do atacante Valere Germain dentro da área.

O árbitro Ruddy Buquet não marcou o pênalti inicialmente, mas o árbitro de vídeo alertou que a decisão precisava ser revista no monitor instalado na lateral do campo.

Payet marcou ao chutar no canto inferior antes de voltar do intervalo para dar uma liderança de dois gols para sua equipe. O reserva Bouna Sarr deu uma arrancada na direita e chutou, mas teve sua finalização defendida pelo goleiro, deixando Payet em boa posição para pegar de rebote com o pé direito.

Um passe de cavadinha do meia Morgan Sanson encontrou Germain, que aumentou o placar com uma finalização calma.

O artilheiro do clube na temporada passada, Florian Thauvin, que retornou recentemente de uma Copa do Mundo de sucesso com a França, aumentou o placar com um gol à queima roupa após um cruzamento do lateral Jordan Amavi.

O Toulouse, que precisou de uma vitória na decisão por mata-mata na temporada passada para preservar sua posição na primeira divisão, sofreu para criar chances durante a partida e terminou o jogo com somente um chute no alvo.

