Por Steve Keating

LIMA (Reuters) - Os Estados Unidos e o Canadá voltaram a emitir alertas contra viagens não essenciais a partes do Peru, enquanto Lima dava os últimos retoques nos preparativos para a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2019, nesta sexta-feira.

Mais de 6 mil atletas de 41 países viajarão à capital peruana para o evento esportivo e desfilarão no Estádio Nacional de Lima durante a cerimônia suntuosa que dará início às competições dos dias 26 de julho a 11 de agosto.

O alerta de viagem emitido pelo Departamento de Estado dos EUA em 18 de julho instruiu os cidadãos norte-americanos a terem cautela adicional no Peru devido ao crime.

"Os cidadãos norte-americanos deveriam estar cientes de que grandes eventos são uma ótima oportunidade para ladrões e outros elementos criminosos atacarem turistas desatentos", disse o Departamento de Estado.

O departamento usou uma designação de nível quatro, seu maior alerta, na área da fronteira Peru-Colômbia, declarando-a uma zona "Não Viaje" devido à presença de grupos terroristas e traficantes de drogas.

Mas é o crime no interior e nos arredores de Lima que chamou atenção especial.

"O crime, incluindo o furto de pequena monta, sequestros de carro, roubos, agressões e crimes violentos, é uma preocupação no Peru, e pode ocorrer em plena luz do dia, apesar da presença de muitas testemunhas", alertou o Departamento de Estado. "O risco de crime aumenta ao anoitecer".

Tais alertas, porém, não são incomuns para o Comitê Olímpico e Paralímpico dos EUA (USOPC), que enfrentou preocupações semelhantes na Olimpíada do Rio em 2016.

O USOPC ressaltou que trabalha de perto com o Departamento de Estado para avaliar ameaças e que a segurança dos atletas tem precedência.

"A proteção e a segurança da Equipe EUA são nossa maior prioridade", disse o porta-voz do USOPC, Mark Jones, à Reuters. "Como sempre é o caso, estamos trabalhando com o Departamento de Estado dos EUA, os organizadores locais e as agências de aplicação da lei relevantes no esforço de fazer com que nossa delegação e outros americanos que estão viajando a Lima estejam seguros".

O organismo de relações globais do Canadá atualizou seu aviso na terça-feira, e assim como os EUA aconselhou os visitantes do Peru a terem extrema cautela, alertando que os assaltos e os sequestros relâmpago estão em ascensão.