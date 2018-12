Os peruanos expressaram, em referendo realizado no domingo, forte apoio a reformas políticas e judiciais apresentadas pelo presidente Martín Vizcarra para combater a corrupção em uma das economias mais promissoras da América Latina, indicou pesquisa de boca de urna.

As reformas propostas foram anunciadas em agosto, após uma série de escândalos de corrupção envolvendo autoridades e políticos de alto escalão, e foram aprovadas com relutância por um Congresso unicameral dominado pela oposição.

Um total de 24,3 milhões de peruanos se registraram para votar nas propostas, que incluem a regulação do financiamento de partidos políticos e a reformulação do sistema de indicações de juízes e procuradores, que foram impulsionadas em parte por um escândalo de tráfico de influência em julho.

Segundo pesquisa de boca de urna realizada pela Ipsos Peru para a emissora America Television, 87,1 por cento aprovaram a regulação do financiamento de partidos, enquanto 85 por cento apoiaram a reforma judicial.

Uma terceira proposta, para proibir a reeleição imediata de parlamentares após um mandato de cinco anos, foi apoiada por 85,2 por cento dos eleitores.

Uma quarta proposta, que propunha criar uma segunda câmara no Congresso, foi rejeitada por 85,1 por cento do eleitorado, segundo a pesquisa de boca de urna, que disse ter uma margem de erro de 5,5 por cento.

Vizcarra apoiou todas as reformas propostas, exceto a última, que afirmou ter sido "distorcida" na última hora por membros do Congresso atual para tomar o controle legislativo do executivo em favor das novas câmaras de deputados e senadores.

A votação no referendo era obrigatória, sob pena de multa.

Vizcarra tomou posse em março após a renúncia de Pedro Pablo Kuczynski, em meio a acusações de corrupção.

Se os resultados da boca de urna se confirmarem, será uma grande vitória política de Vizcarra sobre a poderosa oposição conservadora liderada pela ex-candidata presidencial Keiko Fujimori. Keiko foi detida em outubro devido a alegações de que seu partido recebeu dinheiro da construtora brasileira Odebrecht para sua campanha de 2011.

"Hoje o Peru venceu. Temos muito trabalho a fazer para trazer bem-estar a todos os peruanos", escreveu Vizcarra no Twitter na noite de domingo. "A tarefa é grande, mas temos a força e o compromisso apoiados por todos para colocar o Peru em primeiro lugar".