LONDRES/BUENOS AIRES (Reuters) - O peso argentino abriu muito mais forte nesta terça-feira, marcando a primeira reação de Wall Street aos novos controles monetários do país, após um fim de semana prolongado por um feriado nos Estados Unidos.

O peso abriu com alta de 5,36%, a 56 por dólar, disseram operadores, após a moeda avançar moderadamente na segunda-feira.

Os golpes sofridos pelos bônus internacionais argentinos no dia anterior eram amenizados na Europa, depois de terem caído para o recorde de baixa na segunda-feira.

Também havia ganhos moderados em algumas ações de bancos negociadas no exterior, conforme os investidores aguardam a primeira reação de Wall Street à imposição de controles de capital por Buenos Aires no fim de semana.

No domingo, o governo autorizou o banco central a restringir as compras de dólares à medida que queima suas reservas para sustentar o peso. Os controles de moeda foram uma reviravolta para o presidente Mauricio Macri, um defensor do livre mercado que aboliu os controles de capital depois que chegou ao poder em 2015.

(Por Marc Jones em Londres e Cassandra Garrison e Jorge Otaola em Buenos Aires)