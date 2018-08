A economia alemã cresceu mais que o esperado no segundo trimestre, impulsionada pelo aumento no consumo domésticos e do governo.

O Produto Interno Bruto (PIB) na maior economia da Europa cresceu 0,5 por cento em relação ao trimestre anterior, informou a Agência Federal de Estatísticas nesta terça-feira. Previsão de analistas consultados pela Reuters era de expansão de 0,4 por cento no período.

A agência também revisou a taxa de crescimento nos primeiros três meses do ano para 0,4 por cento, sobre 0,3 por cento relatado anteriormente.