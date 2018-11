A economia da Alemanha contraiu pela primeira vez desde 2015 no terceiro trimestre uma vez que as disputas comerciais globais prejudicaram a maior economia da Europa, levantando preocupações de que a expansão de uma década está fraquejando.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha contraiu 0,2 por cento em relação ao trimestre anterior, informou nesta quarta-feira a Agência Federal de Estatísticas, contra expectativa em pesquisa da Reuters de contração de 0,1 por cento.

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a economia cresceu 1,1 por cento entre julho e setembro, de acordo com dados ajustados ao calendário. Analistas consultados pela Reuters esperavam alta de 1,3 por cento.

"O leve declínio no PIB em comparação com o trimestre anterior deveu-se principalmente aos acontecimentos no comércio internacional: cálculos provisórios mostram que houve menos exportações mas mais importações no terceiro trimestre do que no segundo", disse a Agência.

O recuo no PIB do terceiro trimestre marcou a primeira vez que a economia contraiu desde o primeiro trimestre de 2015.

O governo já havia indicado um terceiro trimestre mais fraco no mês passado, citando gargalos no setor automobilístico devido à adoção de novos padrões para poluição.

Mas crescem as preocupações na economia alemã, que está em seu mono ano de expansão, sobre o impacto das disputas comerciais globais e da saída do Reino Unido da União Europeia.