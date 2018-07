O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior, de acordo com dados oficiais divulgados pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam avanço maior, de 0,4%.

Na comparação anual, o PIB da zona do euro teve crescimento de 2,1%. A projeção, nesse caso, era de alta de 2,2%.

O crescimento anualizado da zona do euro foi de 1,4% no segundo trimestre, inferior à alta de 1,5% do primeiro trimestre, informou ainda a Eurostat. A desaceleração econômica foi atribuída à perda de fôlego nas exportações no período.