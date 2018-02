O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal teve crescimento de 2,7% no ano passado, na comparação com o ano anterior, informou nesta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística. No quarto trimestre de 2017, houve alta de 2,4% ante igual período do ano anterior.

Em todo o ano passado, os números oficiais mostram uma contribuição maior da demanda externa para o crescimento econômico, impulsionada pela aceleração do investimento. Já a demanda externa mostrou mais fraqueza no ano passado no país ante 2016, de acordo com o instituto.