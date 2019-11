O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile cresceu 0,7% no terceiro trimestre de 2019 ante o segundo, de acordo com informe divulgado hoje pelo banco central chileno.

Na comparação anual, o PIB chileno teve expansão de 3,3% entre julho e setembro.

A maior contribuição para o crescimento do Chile veio do setor de serviços. O resultado também foi sustentado, em menor grau, pelos setores de mineração, manufatureiro e de construção, informou o BC chileno.