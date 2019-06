Por Kaori Kaneko e Ritsuko Shimizu

TÓQUIO (Reuters) - A economia do Japão cresceu um pouco mais rápido do que o inicialmente estimado no primeiro trimestre, graças a gastos mais forte de capital, mas analistas dizem que as tensões comerciais globais permanecem um peso sobre o crescimento e levantam riscos à perspectiva do país.

"Embora os gastos de capital tenham sido revisados para cima, é esperado que se deteriore conforme a demanda externa continua a enfraquecer devido às tensões comerciais entre EUA e China", disse Hiroaki Mutou, economista-chefe do Tokai Tokyo Research Institute.

A economia cresceu a uma taxa anualizada de 2,2% entre janeiro e março, contra expectativa de economistas de expansão de 2,1%, mesma taxa divulgada na leitura preliminar, mostraram nesta segunda-feira dados do Escritório do Gabinete. No quarto trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) havia crescido 1,8% em dado anualizado.

A taxa de crescimento anualizada se traduz em uma expansão de 0,6% na comparação trimestral, contra 0,5% na leitura inicial e nas expectativas.

O componente de gastos de capital do PIB subiu 0,3% ante o trimestre anterior, contra expectativa de aumento de 0,5% e queda de 0,3% no dado preliminar.

O consumo privado, que responde por cerca de 60% do PIB, caiu 0,1% no primeiro trimestre sobre os três meses anteriores, inalterado em relação à preliminar.