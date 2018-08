O Produto Interno Bruto (PIB) do México cresceu 2,6% no primeiro trimestre do ano ante igual período de 2017, segundo dados publicados hoje pelo Inegi, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado ficou um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 2,7%.

Em relação ao primeiro trimestre, o PIB mexicano encolheu 0,2% entre abril e junho, informou o Inegi.