O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,7% no primeiro trimestre do ano ante o quarto trimestre de 2018, segundo dados finais publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) do país.

Na comparação anual, o PIB espanhol teve expansão de 2,4% entre janeiro e março.

Os dados confirmam números preliminares divulgados pelo INE no fim de abril.