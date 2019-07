NOVA DÉLI (Reuters) - Os agricultores indianos plantaram 41,3 milhões de hectares nas safras de verão, uma queda de 8,6% na comparação anual, disse nesta sexta-feira o Ministério da Agricultura e do Bem-Estar Agrícola do país, embora a diferença tenha diminuído na última semana, quando as chuvas de monções ganharam ritmo.

Os produtores iniciaram os plantios de seus cultivos de verão a partir de 1º de junho, quando as chuvas de monções tendem a atingir a Índia, onde quase metade das terras agrícolas não possuem irrigação. O plantio geralmente prossegue até o final de julho.

O plantio de arroz, importante safra de verão, figurava em 9,8 milhões de hectares até quarta-feira, ante 11 milhões de hectares em igual período da safra passada, disse o ministério. O plantio de milho, por sua vez, possuía 4,1 milhões de hectares, praticamente inalterado em relação à semana passada.

A área plantada com algodão também se manteve inalterada, com 7,8 milhões de hectares, e a semeadura de soja, principal safra de oleaginosa do verão, possuía 5,2 milhões de hectares, um recuo contra os 6,4 milhões de hectares do ano anterior.

Os números são provisórios e sujeitos a revisão, com atualizações conforme o progresso da temporada de chuva de monções, que vai de junho a setembro.

(Reportagem de Mayank Bhardwaj)