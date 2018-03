O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da zona do euro caiu de 59,6 em janeiro para 58,6 em fevereiro, segundo dados finais publicados hoje pela IHS Markit. O resultado veio um pouco acima da prévia de fevereiro e da previsão de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, de 58,5 em ambos os casos.

Apesar da queda, a leitura consideravelmente acima da marca de 50 sugere que a manufatura na zona do euro continuou se expandindo em ritmo forte no mês passado. Com informações da Dow Jones Newswires.