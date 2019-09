PEQUIM (Reuters) - Pesquisas sobre a atividade industrial na China indicaram ligeira melhora em setembro uma vez que a demanda doméstica acelerou, mas analistas acreditam que os ganhos terão vida curta já que o mercado imobiliário esfria e as tensões comerciais com os Estados Unidos permanecem elevadas.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI na sigla em inglês) oficial da indústria da China subiu a 49,8 em setembro, um pouco melhor do que o esperado e ante 49,5 em agosto.

Mas permaneceu abaixo da marca de 50 que separa expansão de contração, de acordo com os dados da Agência Nacional de Estatísticas.

Analistas consultados pela Reuters esperavam que o índice permanecesse inalterado.

A pesquisa do Caixin/Markit também divulgada nesta segunda-feira mostrou que a atividade industrial acelerou inesperadamente para a máxima de 51,4 em setembro, devido principalmente ao aumento nas encomendas domésticas conforme fazem efeito as medidas de suporte do governo.

Mas economistas alertaram que a recuperação deve ser insustentável, e preveem mais fraqueza econômica adiante.

"Acreditamos que o PMI oficial de indústria pode cair de novo, a desaceleração do crescimento pode ganhar ritmo e os mercados (financeiros) podem se tornar voláteis nos próximos meses", disseram economistas do Nomura em nota.

Pesquisa oficial separada mostrou que a atividade de serviços permaneceu em território de expansão, mas o crescimento da construção diminuiu, com o subíndice de construção indo a 57,6, de 61,2 em agosto.

O PMI de serviços ficou em 53,7 em setembro, sobre 53,8 em agosto.

(Reportagem de Stella Qiu e Gabriel Crossley)