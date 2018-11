TAIPÉ/XANGAI (Reuters) - A premiação Golden Horse, equivalente ao Oscar da China, foi marcada por acentuada divisão política entre astros e diretores este ano, à medida que o evento anual se torna um para-raios para questões ligadas à independência de Taiwan.

Na cerimônia de sábado, realizada em Taipé, a documentarista Fu Yue pediu que Taiwan seja reconhecida como uma "entidade independente", provocando um confronto ao vivo entre astros taiwaneses e da China continental.

Enquanto apresentava um prêmio, o ator chinês Tu Men se referiu a Taiwan como "Taiwan da China", e o diretor Ang Lee, premiado com um Oscar e presidente do comitê do Golden Horse, disse aos repórteres que todos podem dizer o que quiserem no palco.

Mas, acrescentou: "Esperamos que a arte possa ser arte, e que nenhuma questão política interfira com ela porque a arte é muito pura".

Taiwan é autogovernada e tem uma liderança eleita democraticamente, mas a China vê a ilha como uma província dissidente e não descarta o uso da força para garantir uma unificação. A questão da independência de Taiwan é uma das preocupações políticas mais delicadas de Pequim.

As tensões entre a China e Taiwan cresceram desde que a presidente pró-independência Tsai Ing-wen assumiu em 2016. Taiwan agora se prepara para eleições locais marcadas para sábado, que são vistas como um termômetro do desempenho do partido governista para a corrida presidencial de 2020.

A própria Tsai se envolveu no debate no domingo, dizendo que sua nação jamais aceitou ser chamada de "Taiwan da China".

"Não podemos aceitar este termo. Taiwan é simplesmente Taiwan", disse no Facebook, acrescentando que ficou "orgulhosa" com a cerimônia, que "ressaltou que Taiwan é diferente da China em nossa liberdade e diversidade".

"O Taiwan é uma sociedade aberta e democrática", afirmou. "Ninguém aqui será silenciado ou desaparecerá por ter opiniões diferentes. Não temos palavras sensíveis que serão censuradas online".

Usuários de redes sociais deixaram quase 20 mil comentários na conta de Facebook de Fu após o evento, alguns criticando seu apoio à independência de Taiwan e outros elogiando-o. Alguns ainda disseram que ela não deveria ter politizado a cerimônia.

Em comunicado emitido nesta segunda-feira, o governista Partido Democrático Progressista de Taiwan disse que as críticas a Fu foram uma tentativa de "interferência eleitoral de forças externas".

O Prêmio Golden Horse foi um dos tópicos mais debatidos no Weibo, plataforma chinesa semelhante ao Twitter, no domingo, quando vários astros da China continental também publicaram postagens favoráveis à reivindicação da China sobre Taiwan.

(Por Adam Jourdan em Xangai e Yimou Lee em Taipé)